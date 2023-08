Il primo giorno di scuola di Santiago, con lui solo Belen. E Stefano De Martino dov'è?

Oggi, 30 agosto, è stato il primo giorno di scuola di Santiago. Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino frequenta l'American School of Milan, che ha un costo annuo tra i 10.800 euro ai 22.800 euro (prezzo che varia a seconda del corso e se sono state scelte lezioni private o classi miste).

Ad accompagnare Santiago nel suo ritorno a scuola c'era mamma Belen. La showgirl ha condiviso su Instagram le foto del momento: nella prima si vedono i due nell'ascensore del palazzo dove vivono e nella seconda, invece, c'è solo Santiago che sorride felice in mezzo alla strada. Impossibile non notare l'assenza di Stefano De Martino.

In questi mesi si è spesso parlato di un possibile, e ormai dato quasi per certo, allontanamento dei due coniugi (questa per loro sarebbe la terza separazione, ndr): si è parlato di un nuovo amore per Belen, ovvero Elio Lorenzoni, e del fatto che Stefano sia single e che qundi abbia scelto di trascorrere l'estate, dopo aver passato alcuni giorni a New York con il figlio, con gli amici per godersi la ritrovata libertà. Al momento però queste congetture non hanno trovato delle risposte certe, ma alcuni messaggi e le foto ambigue condivise sui social dai diretti interessati hanno alimentato le voci. E quindi chissà se l'assenza di Stefano al primo giorno di scuola di Santiago sia stata solo un caso, chissà se invece De Martino è andato a prendere il figlio alla fine della giornata scolastica, dandosi così il cambio con Rodriguez, o se, nella peggiore delle ipotesi, si tratta semplicemente della conferma che tra Belen e Stefano è tutto finito...