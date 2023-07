È tutto finito con Stefano? La frase ambigua di Belen e le parole (sospette) di sua madre

Belen e Stefano, Stefano e Belen. La coppia in queste settimana si trova nuovamente al centro del gossip. Secondo Fabrizio Corona i due non sarebbero più una coppia già da sei mesi, lui l'avrebbe tradita e lei lo avrebbe lasciato. Questa, se confermata, sarebbe la terza rottura in 10 anni. Al momento i due, almeno guardando i loro profili Instagram, non sono insieme: De Martino ha condiviso delle storie mentre è in barca, Rodriguez delle foto da una casa con grande patio, immersa nel verde e con vista sul mare, nessun accenno ad una gita in barca.

Ad alimentare il dubbio che i due siano realmente divisi, oltre a nessuna foto insieme come tattica 'scaccia-crisi', la didascalia che Belen ha scelto per il carosello di foto che ha condiviso su Instagram e poi due commenti di Veronica Cozzani, sua madre. "E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne", ha scritto Belen. A cosa fa riferimento Rodriguez quando dice "e io lo sapevo già?", si riferirà forse al fatto che lei 'sentiva' che la storia con Stefano sarebbe finita di nuovo?

A queste parole Cozzani ha replicato prima con "Avanti morocha", un'espressione spagnola che in italiano può essere tradotta come "Avanti bruna", nel senso di invitare la figlia a non scoraggiarsi, ad andare avanti, ma poi ha aggiunto qualcos'altro: "Avanti morocha q nadie esta muerto…… y la parte de esta canción q dice hasta los más mancos bn la siguen remando!" ovvero "Avanti bruna, nessuno è morto... e la parte di questa canzone che dice 'anche i più goffi la continuano a remare'!". La canzone a cui Veronica fa riferimento è "Avanti Morocha" di Los Caballeros de la Quema. È evidentemente una frase motivazione che incita a non mollare, anche quando le situazioni sembrano troppo difficili. Non è possibile avere la certezza che siano dei riferimenti a quanto sta succedendo tra Belen e Stefano, ma il dubbio rimane...