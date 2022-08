Belen Rodriguez, il nuovo video in piscina (senza reggiseno) è super hot

Luna Marì è insieme a suo padre Antonino Spinalbese, Santiago è alle prese con il suo nuovo tappeto elastico montato da Stefano De Martino e dai suoi nonni paterni e Belen sceglie di prendersi un momento tutto per sé in piscina. Con addosso solo gli slip, la conduttrice e showgirl argentina si concede una nuotata rilassante e super sexy nella sua piscina di casa, prontamente postata sui social. E non tardano ad arrivare numerosissimi commenti dai suoi fan:"bellissima", "Strepitosa", "Il ritratto della felicità" e sembra proprio che Belen stia vivendo un periodo davvero felice.

L'argentina, infatti, è da poco tornata insieme al suo ex marito e papà del suo primogenito, Stefano De Martino con cui ha ritrovato una passione più viva che mai, si divide tra gli impegni da mamma e quelli da conduttrice, correndo la mattina presto neli studi di Tu si que vales per le riprese della nuova stagione dello show di Canale 5, ha da poco festeggiato il primo anno di vita della sua piccolina, Luna Marì e sembra aver trovato un po' di pace anche con il suo ex, Antonino Spinalbese con cui era arrivata ai ferri corti dopo la scoperta della sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip non proprio presa bene dalla showgirl.

Adesso, però, Belen, ha deciso di godersi gli ultimi giorni di vacanza senza troppi pensieri sul futuro, ha scelto di essere grata per la sua nuova quotidianità fatta di cose piccole e tanto amore e si è presa un momento per se stessa, per rilassarsi, per quanto possibile, in piscina, senza rinunciare mai alla sua femminilità e sensualità caratteristiche che l'hanno resa una delle donne più desiderate e amate in Italia. E, per essere super sexy, alla fine, basta poco, capelli raccolti in una morbida treccia, via il reggiseno, un bel po' di sicurezza in se stessi e il gioco è fatto.