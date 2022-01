Antonino ha tradito Belen? L'indiscrezione sui social

Belen Rodriguez è in viaggio con la sua amica Patrizia Griffi, "La Pettinose" (che gestisce un salone di bellezza a Milano). Su Instagram hanno condiviso le foto della partenza in aeroporto con direzione Montevideo, in Uruguay, con scalo a Madrid. Luna Marì è con Antonino Spinalbese, Santiago è con Stefano De Martino a Napoli. Nelle varie storie condivise dalle amiche, ce ne sono due nelle quali Belen lancia delle vere e proprie frecciatine.

Belen con le corna?

Galeotto fu il filtro di Instagram che riesce a modificare la parte superiore della testa creando delle false corna. Se non fosse stato per questo filtro forse Belen non si sarebbe mai lasciata andare a quel tipo di confessione: anche lei ha le "corna".

Andiamo con ordine, Belen e Patrizia sono in viaggio, hanno pubblicato le foto dei biglietti aerei, dell'arrivo all'aeroporto, del libro di Paolo Borzacchiello che Belu sta leggendo, poi le storie di rito in bagno e infine mentre cenano.

"Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!" afferma scherzando Griffi e Belen replica: "Le corna sono solo due?". "Perché?" chiede l'amica "Perché penso di averle" risponde Rodriguez e l'amica Patrizia precisa "Le avevi avute", ma Belen è categorica "No, no le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno". Una frecciatina velata a Antonino? Lo scopriremo solo con il passare dei giorni o forse delle settimane...

Patrizia Griffi sdrammatizza e conclude la storia affermando" Siamo come i cestini di lumache... piene di corna!".