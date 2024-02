Belen Rodriguez, continua il suo viaggio in solitaria (doveva essere a Dubai con Elio). Luna Marì con Spinalbese

Belen Rodriguez si trova in Scozia. Un viaggio in solitaria che prima d'ora non aveva mai prima mostrato sui social. Con lei in questi anni c'è sempre stato qualcuno, un compagno, i figli, la sorella, la famiglia. Mai si era mostrata in viaggio da sola. Un'esperienza sicuramente diversa che le sta permettendo di godere della bellezza della natura incontaminata e anche di riscoprire se stessa. Proprio su Instagram ha condiviso un pensiero che ha scritto in questi giorni di pace, mentre i figli sono con i padri (Stefano De Martino non ha messo nessuna foto, invece Antonino Spinalbese ha condiviso gli scatti con Luna Marì). "Mi piace viaggiare, non scappare. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause, mi piace la gente seria e non mi piacciono i burloni", ha scritto Belen, "Mi piacciono un sacco di cose, ma soprattutto mi piace aver imparato a dire no".

Rodriguez ha anche sperimentato la guida a destra e questa sicuramente sarà un'esperienza che non potrà mai dimenticare. Su Instagram infatti ha raccontato: "Guidare 1000 chilometri a destra, tanto coraggio brava me. Sono appena arrivata davanti al lago di Loch Lomond, domani vi faccio vedere il mostro".

Il viaggio mancato a Dubai

A svelare un dettaglio interessante è stato Roberto Alessi, direttore di Novella2000, che a La vita in diretta ha rivelato che Rodriguez sarebbe dovuta essere a Dubai insieme a Elio Lorenzoni: "Sono stato fermato da una coppia di Brescia, viene fuori la notizia che Belen e Elio si erano lasciati. Pare che sia finita, mi auguro che sia solo una pausa di riflessione. Lei è andata in Scozia a ritrovare se stessa e ha preso un cottage. Doveva andare a Dubai con lui", ha raccontato.