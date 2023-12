Belen mostra la sua villa in Argentina (con piscina e un grande giardino): le foto

"L'ho comprata quando avevo 24 anni", ha raccontato Belen Rodriguez aprendo il portone della grande villa che ospiterà lei e suoi figli in Argentina. Con loro ci sono anche i genitori, Veronica e Gustavo, e la sorella Cecilia con il compagno Ignazio Moser. Una riunone di famiglia che sta scaldando il cuore della showgirl che in questi giorni proverà a rilassarsi nonostante i problemi con il padre di sua figlia, Antonino Spinalbese.

La villa si trova in una zona residenziale e per arriva all'abitazione è necessario percorrere in auto un corso alberato sul quale affacciano numerose altre abitazioni di lusso. Giunti alla casa un portico ripara il portone d'ingresso e intorno al vialetto c'è un curato pratino verde. Dentro i soffitti sono alti e le finestre strette e lunghe. Le stanze, ovvero la cucina e il salotto-sala da pranzo open space, hanno grandi porte di vetro che affacciano sul giardino con piscina. E il pezzo forte della casa è senza alcun dubbio il grande parco che la circonda. Alberi, prato verde ben curato e un patio con tanto di tavolo e forno con griglia per la carne.

Nella casa sono moltissime le foto di famiglia che sono sia appese al muro che poggiate sopra i mobili. Gli arredi, e la cucina, sono sulle tonalità del bianco con alcune rifiniture nere. Belen non ha mostrato le camere da letto, ma forse nei prossimi giorni svelerà altri dettagli della sua casa del cuore.