Patrizia De Blanck bacchetta Belen dopo la morte di Rubicondi: "Almeno un 'ciao' lo meritava"

La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato sbigottiti amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che in quei giorni hanno ricordato l'attore e modello con affetto e profondo cordoglio. Non è passato inosservato, invece, il silenzio di Belen Rodriguez, che con lui ha vissuto momenti molto intensi all'Isola dei Famosi, nel 2008. Lo fa notare Patrizia De Blanck, altra ex naufraga di quell'edizione: "Non sta a me giudicare - ha detto al settimanale Nuovo - ma almeno un 'ciao' il povero Rossano se lo sarebbe meritato".

In quel periodo Belen era fidanzata con Marco Borriello, anche se l'intesa nata sull'Isola con Rossano era innegabile. "Forse, visto che all'epoca aveva un compagno, ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi" ha ipotizzato la De Blanck, senza nascondere altro: "Quando la notte mi svegliavo, Rossano era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino".

Finito il reality, ognuno per la sua strada. I due hanno continuato a sentirsi ogni tanto e a incontrarsi nelle trasmissioni o, quando capitava, ad eventi mondani, ma niente di più. E alla contessa resta qualche dubbio: "Forse hanno perso un'occasione di felicità duratura".