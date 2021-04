Santiago De Martino compie 8 anni: le foto della festa di mamma Belen

Festa grande per Santiago De Martino, al centro delle attenzioni dell’intera famiglia Rodriguez in occasione del suo ottavo compleanno. Il figlio di Belen e Stefano De Martino è stato celebrato dalla sua mamma, dagli zii e dai nonni ieri, venerdì 9 aprile, con una riunione intima ma carica d’affetto documentata sui social attraverso foto e brevi filmati che lo hanno mostrato al centro di tanto affetto. Tra le storie Instagram della showgirl, figura il suo ometto sulla sella di una bicicletta che probabilmente è il suo regalo di compleanno, una tavola ricca di dolciumi e una grande torta al cioccolato con le immancabili candeline, spente con energia tra gli applausi dei presenti e sotto lo sguardo amorevole di Belen che presto lo renderà fratello maggiore grazie all’arrivo della sorellina Luna Marie.

Distante ma solo fisicamente, papà Stefano De Martino che, in occasione del suo compleanno, all’adorato Santi ha dedicato un post che lo ritrae vestito di tutto punto per affrontare una partita a tennis. E c’è da scommettere che presto anche papà e figlio avranno l’occasione di festeggiare insieme la bella ricorrenza.

Belen, Stefano e l’amore per Santiago

Belen e Stefano si sono lasciati definitivamente la scorsa estate. Oggi la showgirl è incinta del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese, mentre la vita privata dell’ex ballerino resta avvolta nella totale riservatezza, nonostante i rumors che spesso lo riguardano. Di recente Belen ha parlato del matrimonio con l’ex marito, del tentativo fallito di riappacificarsi e del rapporto tra Stefano e il figlio: “E' durata otto anni in tutto con due anni di pausa. Lui è assolutamente presente come padre” ha sottolineato parlando con Mara Venier a ‘Domenica In’. “Quando in una famiglia ci sono dei problemi, la famiglia deve darsi il diritto di riprovarci - ha aggiunto - Santi ha vissuto questo ritorno, e ha capito che non andava. Quando i bambini capiscono che non va si rassegnano, perché vedono che ce l'hai messa tutta ma non c'è niente da fare. E siccome i bambini stanno h 24 con le mamme, per la mamma è difficile nascondere la sofferenza: bussava alla porta, entrava in bagno e mi diceva 'non ti preoccupare me ne occupo io'. C'ho messo un po' a riprendermi. La sofferenza è durata quattro anni”.