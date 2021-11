Belen e il debole per Santiago: il messaggio per il figlio avuto da Stefano

Riprovare le gioie della maternità è bellissimo per Belen Rodriguez, che a luglio ha dato alla luce la seconda figlia, Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Da una parte la showgirl sta provando emozioni del tutto nuove, alle prese con una femmina, ma nel suo cuore un posto speciale è sempre riservato a Santiago, il primogenito, nato dalla relazione con l'ex marito Stefano De Martino.

Belen ha un certo debole per lui, che oggi ha 8 anni, e non lo nasconde. Sul suo profilo Instagram, da quattro mesi a questa parte pieno di immagini della bambina, ecco una bella foto insieme a Santi, accompagnata da parole piene d'amore: "Che Dio mi abbia donato proprio te è stato il regalo più sorprendente di tutta la mia vita intera. #ilmaschietto". Tra i commenti molte mamme condividono lo stesso amore per il figlio maschio, mentre i nostalgici di lei e Stefano tagliano corto: "Il figlio dell'amore". Certamente Santiago per Belen rappresenta uno dei momenti più belli della sua vita, ma la vera magia è fermare quel momento per sempre, pur continuando a camminare. Magia che solo a un figlio per una madre riesce.

Santiago, l'amore di mamma Belen e papà Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono detti definitivamente addio nel maggio del 2020, dopo un ritorno di fiamma che aveva riacceso le speranze dei fan della coppia, ma soprattutto della coppia stessa. Niente da fare, i due non sono riusciti a ricucire gli strappi che si erano creati già con la prima separazione, nel 2016. La decisione di prendere strade diverse ha provocato un po' di burrasca, ma da mesi ormai tra i due sembra tornato il sereno. Per il bene di Santiago hanno costruito un nuovo equilibrio e il figlio resterà per sempre il loro grande amore.

Il post di Belen Rodriguez