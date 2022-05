Belen e Santiago, Stefano De Martino li fotografa così: il dolce scatto

Weekend fuori città per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si stanno godendo qualche giorno di relax immersi nel verde, come mostrano entrambi su Instagram. Nessuna foto di coppia, nonostante sia ormai ufficiale il ritorno di fiamma, ma dagli scatti è evidente che sono insieme.

Con loro anche il figlio Santiago e Luna Marì, la seconda figlia della showgirl, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Il conduttore di Stasera tutto è possibile non si fa ancora vedere con la moglie sui social, ma le scatta una bellissima foto: eccola nel giardino della villa che li ospita (località top secret), in bikini - già abbronzatissima - mentre guarda Santi che le si avvicina con il pallone in mano. Immagini di una serenità familiare ritrovata, anche se per il momento preferiscono tenerla tutta per loro.

La sovraesposizione in passato ha giocato un ruolo importante per la coppia, che si è allontanata più volte anche a causa del gossip, e adesso cercano in tutti i modi di tenersi alla larga dai riflettori, proteggendo il loro amore che è tornato ad ardere. O forse non si era mai spento.

Belen e Santiago, la foto pubblicata su Instagram