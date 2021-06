Belen al figlio: "Non so se vizierò Luna come ho fatto con te". La replica di Santiago è spiazzante

Manca davvero poco alla nascita di Luna: "Sto per esplodere" ha scherzato Belen condividendo con i follower gli ultimi momenti della sua seconda gravidanza, trascorsi in compagnia del futuro papà Antonino Spinalbese e del figlio Santiago che non vede l’ora di conoscere la sua sorellina.

Già nei mesi scorsi la showgirl aveva raccontato la gioia di Santiago di diventare fratello maggiore: presente durante un’ecografia, il bimbo nato 8 anni fa dall’amore per l’ex marito Stefano De Martino si mostrava emozionato davanti allo schermo che monitorava la piccola, e adesso che manca poco al suo arrivo, ancora una volta dimostra con quanto amore aspetti di coccolarla… E viziarla.

La conferma è arrivata durante un pranzo, mentre Belen osservava Santiago che aspettava che nonno Gustavo Rodriguez gli servisse il suo piatto. "Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te…", ha scherzato lei; "Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà", ha ribattuto il bambino a cui è seguita la replica: "Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo". Spiazzante e allo stesso tenerissima la battuta di Santi: "Beh, la vizierò io allora!", ha affermato, già nella parte di fratello maggiore tutto dedito alla sua piccolina.

Quando nasce Luna Marie

Nelle ultime immagini condivise su Instagram, Belen si è mostrata in bikini con il pancione al nono mese. "Sto per esplodere" ha affermato, spiegando che il primo figlio è nato più o meno nella stessa fase della gravidanza e che la cicogna potrebbe essere alle porte. Bellissima come sempre, si è immortalata in una sala attrezzi dove si allena per tenersi in forma anche durante questi mesi così delicati. Location è una villa con palestra sul Lago di Como, dove la conduttrice ha scelto di trascorrere alcuni giorni prima della nascita di Luna Marie.

Nell’ultimo periodo Belen è stata un po’ assente dai social: "Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo", ha confidato a quanti le chiedevano come mai lei, solitamente abituata a condividere ogni momento del suo privato, avesse improvvisamente silenziato i suoi account. L'intenzione è stata quella di vivere le ultime settimane circondata dall'amore di Antonino con cui, in meno di un anno, ha visto crescere il sentimento e una complicità che tra poco vedrà in Luna Marie la sua realizzazione più dolce. I due si sono conosciuti per la prima volta la scorsa estate e da allora non si sono più separati. La differenza d'età (36 anni lei, 25 lui, ndr) non ha mai pesato: lui si è detto pronto a diventare papà nonostante la giovane età.

Appena qualche settimana dopo il primo incontro, Belen e Antonino hanno affrontato insieme il dramma di un aborto spontaneo. Poi la showgirl è rimasta incinta di Luna Marie, che non vede l'ora di abbracciare.