Belen e Santiago, che sogno: le foto del weekend super lusso al Bulgari Hotel

Chissà se Belen ha deciso di organizzare questo weekend a due con Santiago perché il piccolino, 8 anni, si sente trascurato da quando è nata la piccola Vittoria, 5 mesi. Di certo c'è che in questo fine settimana la showgirl argentina è approdata assieme al suo piccolino, avuto dall'ex marito Stefano De Martino, al Bulgari Hotel di Milano, per godersi qualche ora di "coppia". Il tutto, ovviamente, è stato ben documentato sui social della modella argentina.

"Cosa stiamo per fare? Un pigiama party". Così Belen dà inizio alla sua due giorni insieme al primogenito. Un video immortalato nella stanza dell'hotel lascia intendere tutta la felicità del bimbo, che mette da parte il game boy per godersi il suo tempo con la mamma. I due, poi, si recano nel ristorante super lusso della struttura. Il bimbo indossa un cappello di Babbo Natale, segno che l'aria natalizia è per entrambi già arrivata.

Poi il risveglio, stamattina, è dei più rilassati. Mamma e figlio si godono qualche ora nella lussuosissima spa della location, subito dopo una colazione (rigorosamente in camera) a base di nutella, latte, brioches e cereali.

Dov'è invece Antonino

Da tempo Belu e il suo bimbo non si ritagliavano un po' di tempo per sé. Mentre papà Antonino Spinalbese, ovvero l'attuale compagno della showgirl, è insieme a Luna Marì, la conduttrice sta accanto al primo figlio. E' lui l'unico uomo della sua vita al momento, visto che i pettegolezzi parlano con insistenza di una crisi di coppia col giovane parrucchiere, e visto che anche le indiscrezioni su una liaison con Damiano dei Maneskin si sono rivelate fasulle. C'è solo Santiago, ora, nel cuore di Belen.