Belen canta per la figlia: il video della "serenata" è virale

Prima una passeggiata per Milano con Santiago, poi la serenata alla piccola Luna Marì. Giornata da mamma per Belen Rodriguez, che ieri ha immortalato i suoi momenti di relax tra una registrazione di Tu si que Vales e l'altra. Jeans e tacchi a spillo per le ore al parco con il primogenito, avuto da Stefano De Martino, poi abiti casual per una esibizione al microfono con la bimba nata a luglio dal compagno Antonino Spinalbese.

La serenata per Luna

Nella clip condivisa su Instagram, la showgirl argentina si inquadra in un video selfie mentre tiene in braccio la sua piccola Luna. Davanti a loro un microfono e il karaoke, in sottofondo una melodia spagnola. La bimba, tra le braccia della mamma, sorride. La musica del resto è da sempre una delle passioni più grandi di Belen: già negli anni in cui Santiago era piccolino, la modella si divertiva ad imbracciare la chitarra e improvvisare performance sulle note di brani argentini.

Il sogno (raggiunto) del secondo figlio

E' stata proprio Luna a dare inizio ad un nuovo capitolo nella vita di Belu. Nata lo scorso dodici luglio, è frutto del colpo di fulmine con l'ex hairstylist Antonino, con cui la modella faceva coppia da pochi mesi quando è rimasta incinta. Oggi la famiglia vive a Milano, sebbene le prime settimane siano state vissute sull'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, al riparo dai riflettori.

Dopo la fine del matrimonio (turbolento) con l'ex marito De Martino, ballerino tutt'ora single, arrivata in occasione del primo lockdown, ora ha finalmente realizzato quel desiderio che teneva nel cassetto da tanto tempo: diventare mamma per la seconda volta dopo Santiago. Ed è a lei che canta tutto il suo amore.

In basso, il video della serenata di Belen per la figlia