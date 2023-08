Belen, lo sfogo social dopo le foto a cavallo con Elio

L'ultimo post pubblicato da Belen Rodriguez ha scatenato un acceso dibattito tra i suoi follower. Le immagini di lei a cavallo con un uomo non identificato in volto ma immaginato come l'imprenditore Elio Lorenzoni, sono state raggiunte da centinaia di commenti sulla vita privata della showgirl, ormai distante dal marito Stefano De Martino che, dal canto suo, pare indifferente al gossip degli ultimi mesi e si gode l'estate da single.

Ma al chiassoso vociare di critiche lasciate in calce alle foto descritte con le frasi "Ahora vuelvo a sentirme bien" (ovvero, "ora mi sento di nuovo bene") e "Me Encanta" ("Adoro"), Belen pare proprio aver risposto con l'ultima storia Instagram rivolta a chi giudica ed esprime pareri non richiesti. "Se fossi in te..." Non sei in me. "Io al tuo posto farei". Non ci sei. "Se posso darti la mia opinione non richiesta". Non puoi. "Non sta a me dirlo". Esatto. "So che non è affare mio ma...". "No", sono le frasi riprese dalla showgirl che rimanda alla pagina social dello scrittore, consulente e imprenditore italiano Paolo Borzacchiello. "I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta" - si legge nella completa condivisione social di Borzacchiello: "Se fossi in te..." Non sei in me. "Io al tuo posto farei". Non ci sei. "Se posso darti la mia opinione non richiesta". Non puoi. "Non sta a me dirlo". Esatto. "So che non è affare mio ma...". "No". Con coloro che sentono l'insopprimibile urgenza di eruttare pareri non richiesti e non riescono a contenere le proprie flautolenze verbali, non si discute: si cambia stanza".

Una considerazione che risuona come una frecciatina quella di Belen, al centro dell'attenzione mediatica dopo la separazione da Stefano che, lungi ancora dall'essere raccontata a parole, di fatto è stata espressa dai rispettivi contenuti social che mostrano l'uno lontanissimo dall'altra durante tutta l'estate. Si dice che entrambi potrebbero dire la loro verità nella prossima stagione di Belve, naturalmente, in due puntate distinte... Chissà. Per ora bocche cucite.