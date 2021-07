Belen ha un mancamento durante le registrazioni di Tu sì que vales

Stop forzato per Belen. Come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, la showgirl argentina ha avuto un mancamento durante le registrazioni di Tu si que Vales, in corso in questi giorni a Roma. Dieci giorni fa la nascita della seconda figlia Luna Marì, nata dall'amore per il compagno Antonino Spinalbese.

Il messaggio di Belen

"Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata - ha spiegato la conduttrice della trasmissione di Canale 5 sul suo account ufficiale Instagram, attraverso alcune Instagram Stories - C'ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales". Poi ha inquadrato la piccola Luna Marì, nata domenica 11 luglio. "Poi guardo questa cucciola e tutto mi passa", ha aggiunto.

Il ritorno a lavoro in tempi record e l'ipotesi di sostituzione

Nei giorni scorsi sui social ha fatto molto parlare il ritorno al lavoro in tempi record della Rodriguez. Ad appena una settimana dal parto di Luna, nata dall'amore per il compagno Antonino Spinalbese, la 36enne ha deciso di tornare agli impegni professionali per non mancare l'appuntamento con le riprese dello show prodotto da Maria De Filippi. Il viaggio di ritorno verso Roma dall'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, dove Belu ha trascorso i primi giorni da neomamma, è stato documentato da lei stessa su Instagram. Al suo fianco l'inseparabile Antonino, l'ex hairstylist 25enne da cui ha avuto la seconda figlia dopo Santiago, nato otto anni fa dall'amore per l'ex marito Stefano De Martino.

Il ritorno in scena di Belen ha inoltre scansato l'ipotesi di una sostituzione. Nei giorni scorsi c'è stato infatti chi ha parlato della possibilità che la modella venisse sostituita alla conduzione da Giulia Stabile, ballerina ed ultima vincitrice di Amici, ma i rumors si sono rivelati infondati.

I giorni dopo il parto sull'Isola di Albarella

Il rientro al lavoro di Belen è seguito ad una full immersion familiare: nei giorni scorsi infatti a Rovigo sono arrivati affetti ed amici più cari , qui per salutare la nuova arrivata in casa. Oltre alla mamma Veronica Cozzani e al papà Gustavo, anche i fratelli Cecilia e Jeremias e, soprattutto, il piccolo Santiago, tra i primi a conoscere la sorellina. Presente anche la storica amica Patrizia Griffini. Poi la decisione di fare ritorno nella Capitale.