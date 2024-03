Belen Rodriguez ha un nuovo compagno? La risposta (e qualcuno la spinge a scrivere un libro)

La vita amorosa di Belen è un argomento scottante, anche perché pochi mesi fa ha rilasciato un'intervista che tutt'ora fa parlare, riguardante i numerosi tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino. Poi ha rivelato i problemi legati all'affidamento della figlia, Luna Marì, con Antonino Spinalbese pubblicando storie e post su Instagram e infine, durante un viaggio alle Maldive, aveva annunciato che si sarebbe sposata (con tanto di foto dell'anello di fidanzamento) con Elio Lorenzoni.

L'imprenditore, che non ha mai parlato della sua relazione con Belen, è poi improvvisamente scomparso. Le voci di crisi, o addirittura di rottura, si sono moltiplicate e se adesso è cristallino che i due non stiano più insieme a dare la conferma ufficiale è stata Rodriguez.

L'imprenditrice, che nelle ultime settimane ha riscoperto la gioia di trascorrere del tempo con gli amici, ha risposto a un commento in cui un utente le consigliava di ricominciare da se stessa prima di ributtarsi nelle braccia di un nuovo amante. Questo messaggio si riferisce ad alcune voci che si rincorrono, da circa due settimane, su un nuovo presunto amore di Belu. Si tratterebbe del giocatore di basket Bruno Cerella. Anche il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di loro due insieme aggiungendo che i due avrebbero dormito a casa di lui. Cerella sarebbe una vecchia conoscenza di Rodriguez, secondo i pettegolezzi i due avrebbero avuto un fugace flirt anni fa, quando lei e Andrea Iannone si lasciarono.

A confutare ogni dubbio ci ha però pensato Belen: "Io sono single, sono solo dicerie". Queste le parole in risposta al commento pubblicato sotto all'ultimo post dell'influencer: un video in cui si vede un fuoco ardere accompagnato da una poesia scritta da lei. Qualcuno, leggendo le sue parole, le ha consigliato di scrivere un libro ma Rodriguez ha replicato che no, non lo farà "perché lo fanno tutti".