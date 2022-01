"Mamma è single". Le parole di Belen al figlio Santiago

Dopo giorni, settimane e mesi di pettegolezzi, Belen decide di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dichiarandosi single. Lo fa in un video in cui si immortala insieme al figlio Santiago. Niente più love story con Antonino Spinalbese, né ritorni di fiamma con Stefano, papà di Santiago: nella vita della showgirl argentina non ci sarebbe spazio per l'amore.

Alle prese con la quarantena dovuta all'ultimo viaggio intrapreso in Uruguay, Belen si diverte a cucinare con il figlio. E' questa l'occasione in cui ammette il suo status. Tra un uovo sbattuto e una ciotola da riempire, la modella argentina scherza col figlio. "Ti piacerebbe diventare uno chef da grande?", domanda lei al piccolo. "No", è la risposta secca di lui. "Ma come no? Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina", la contro-replica. Perché si sa, scherzando si può dire tutto, anche la verità. Soprattutto se ad ascoltare, dall'altra parte dello schermo, ci sono migliaia di persone curiose di sapere gli ultimi aggiornamenti sul suo privato.

Insomma, la frittata è fatta, per usare un'immagine che ben si confà alla situazione in cui Belu ha deciso di comunicare la rottura con l'ormai ex compagno, l'ex parrucchiere 26enne. Una storia d'amore durata poco più di un anno: nel mezzo, la nascita della secondogenita della 37enne, Luna Marì, venuta al mondo lo scorso luglio. C'è anche lei, con Santiago e mamma, in quarantena. Assente invece il papà, ed ora si spiega perché.

Quello che invece ancora non è dato sapere è che cosa ci sia tra Belen e Stefano De Martino, fotografati (di nuovo) più complici che mai all'aeroporto di Milano Malpensa. Tra i due un abbraccio, un bacio sulla guancia, tanti sorrisi. Che sia il momento di un nuovo (il terzo, nel caso) ritorno di fiamma?