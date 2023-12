Belen, lo slip a foglia di fico è bollente (e fa scalpore): come risponde alla follower velenosa

"Necessario TSO per Stefano De Martino" si legge tra i commenti all'ultimo post di Belen Rodriguez, e sfogliando le foto non si fa fatica a capire perché. La showgirl ha condiviso su Instagram alcuni scatti dello shooting per Intimissimi, sfoggiando una lingerie da capogiro.

Nella prima foto Belen indossa un reggiseno nero di pizzo e uno slip a forma di foglia di fico - sempre in pizzo - con tre elastici che cingono i fianchi, mettendo in risalto le sue forme perfette. Un completo intimo già cult, ma quello che segue - rosso - non è da meno. Fioccano apprezzamenti, ma non mancano neanche commenti velenosi. "Sei Bellisima, ma a volte la bellezza non basta per far innamorare un uomo" scrive una follower, e un'altra: "Stupenda, ma se non fai queste foto la tua carriera è finita". Una stoccata che la showgirl non incassa e risponde (in maiuscolo): "Credici".

Colpita e affondata. E anche se Belen Rodriguez dimostra ogni volta di sapersi difendere benissimo da sola sui social, stavolta in suo soccorso arriva anche la sorella Cecilia, che mette a tacere tutte con l'ironia: "Adesso sì, tutte a dormire".