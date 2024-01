Belen si confida: "Sono caduta in basso"

Anche dall'Argentina Belen continua a raccontarsi senza filtri. Dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate dal salotto di Domenica In, origine di commenti e repliche di ogni sorta (compresa quella stringatissima dell'ex marito Stefano De Martino), la showgirl sta condividendo sui social gran parte della sua nuova vita accanto a Elio Lorenzoni, l'uomo che ha promesso di sposare non appena arriverà il divorzio. E anche il dialogo con i follower prosegue all'insegna della totale sincerità, fonte di confidenze che stanno rivelando schiettamente la sua verità, anche quella sul presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e il suo ex. Ed è stato proprio rispondendo all'osservazione di una utente che Belen è tornata sul suo passato, ribadendo la condizione di tristezza che l'ha segnata per un periodo e la consapevolezza attuale di affrontare pienamente il presente con un nuovo spirito.

A corredo di un video che la mostra danzare per strada con un bambino, una fan le ha espresso la sua gioia per averla ritrovata come una donna bellissima, con le sue fragilità ma pronta a mostrarsi per quella che è: "Qualche tempo fa non mi andava piu di seguirti. Poi sei mancata per un po', sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale", il commento della donna a cui Belen ha risposto. "Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta", ha scritto: "Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori". Un commento che ha raggiunto migliaia di like e svariate repliche il suo, riportate in segno di sostegno dai fan che la seguono con tanta assiduità.