Belen pazza di gioia per il gesto di Sophia Loren: "Grazie, sei sempre stata la mia musa"

Una foto eccezionale rispetto a quelle standard che di solito aggiornano il suo account Instagram è comparsa sul profilo Instagram di Belen: tra immagini che la mostrano splendida protagonista di campagne pubblicitarie e scatti che ritraggono i sorrisi dei suoi figli Luna Marì e Santiago, ecco arrivare un’immagine incantevole di Sophia Loren, autrice di un gesto che per la showgirl ha la valenza di un dono prezioso.

L’attrice 87enne, tra le più grandi del cinema italiano, ha infatti inviato alla showgirl un suo ritratto in bianco e nero con dedica autografata, sogno esaudito per lei che da sempre considera il premio Oscar il suo mito. “L’unico autografo che avrei mai chiesto… Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!” è il commento che Belen ha apposto a margine del post, affidando a vari hashtag il suo stato d’animo colmo di gioia e la gratitudine per lo straordinario pensiero che recita “A Belen con cordialità e simpatia”.

“Gli occhi più belli del mondo”, aggiunge ancora Belen tra le storie Instagram, mentre sui social il post che è un tributo per Sophia Loren riscuote un grandissimo successo tra i follower che non possono che concordare con lei i sentimenti di stima e ammirazione verso una donna che è e sarà sempre un simbolo italiano.