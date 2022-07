Belen sparisce dai social: "colpa" di Stefano e Antonino?

Abituati ad essere aggiornati sulla sua vita quotidiana con una certa frequenza, i follower di Belen si trovano in queste ore spiazzati dall'assenza di informazioni che la riguardano. Da tempo, infatti, non si illumina di rosso il cerchietto delle storie Instagram della showgirl che lo scorso 29 giugno ha pubblicato l'ultimo post prima di far perdere le sue tracce dal mondo social. Come mai? E' solo bisogno di riservatezza, di vivere la propria serenità lontano da milioni di sguardi virtuali, o ci sono motivi diversi dietro alla scelta di sparire per un po' dalla vetrina più sbirciata del momento?

Non mancano le indiscrezioni che tentano di dare risposte alle domande. Prima tra tutte quella che riguarda il suo rapporto con Stefano De Martino con cui da mesi è tornata a scrivere un nuovo capitolo del loro matrimonio dopo la fine della relazione di lei con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì che tra qualche giorno compie un anno.

Ebbene, secondo qualcuno, tra i due ci sarebbero delle frizioni per via degli impegni professionali del conduttore che causerebbero una lontananza non ben accettata dalla moglie. E mentre lei, come si diceva, non condivide nulla sui social, lui si espone pubblicando alcuni stralci del programma Tim Summer Hits che in questi giorni è in onda su Rai2 e le clip del figlio Santiago che si diverte in piscina...

Belen e la "maretta" con Antonino

Quanto ad Antonino Spinalbese, ad oggi i rapporti con Belen sarebbero a dir poco inesistenti, limitati solo alla presenza della loro figlia e alla sua gestione. E' dei giorni scorsi la notizia secondo cui Belen avrebbe minacciato il suo ex compagno di una diffida nel caso in cui accenni al loro rapporto durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip a cui, con notevoli probabilità, potrebbe partecipare nella prossima edizione. Intanto, Antonino ha voltato pagina e alla ex non fa più accenno. Oggi è legato a Giulia Tordini, la designer di gioielli con cui è stato fotografato in atteggiamenti molto affettuosi.

Davvero possono essere queste le presunte frizioni famigliari tra le ragioni che stanno inducendo Belen a stare lontana dai social? Chissà. Di certo c'è che la showgirl sta dedicando anche molto tempo alla sua attività imprenditoriale, per cui non è da eslcudere che siano anche gli impegni professionali a indurla a una pausa.