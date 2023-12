Belen sposerà Elio: "Ho fatto io la proposta"

L'intervista a Domenica In ha trovato anche spazio per il bellissimo periodo che Belen sta affrontando adesso grazie a Elio Lorenzoni, al suo fianco durante il momento più buio della depressione dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

"Un periodo brutto durato due anni, ma oggi fortunatamente alle spalle", ha detto la showgirl a Mara Venier che proprio ieri ha conosciuto a cena l'imprenditore: "Sono grata alla vita per quello che mi ha dato. Nonostante tutto. Dovevo capire così. Il mio futuro lo vedo radioso". Il riferimento è andato poi all'anello che Elio ha regalato a Belen nelle scorse settimane e che davvero è simbolo di un legame che arriverà al matrimonio. Belen, infatti, ha raccontato di aver fatto lei stessa la fatidica proposta al suo compagno e che una volta arrivato il divorzio dall'ex marito, le nozze ci saranno. "I miei stanno insieme da 41 anni, per quello io insisto, credo nell'amore: faccio le stese cose e mi aspetto sempre un effetto diverso" ha detto nel corso dell'intervista: "Anche sulla sedia a rotelle e con il catetere, io ci crederò sempre. Al primo posto c'è l'amore, al secondo il lavoro. E l'ho dimostrato".

Parlando poi dell'attuale compagno, Elio Lorenzoni: "Eravamo amici. Non era mai successo nulla", ha ammesso, "Non ero abituata a un uomo così perbene. E non mi sembra vero. Lui ha fatto per me quello che non aveva mai fatto nessuno, non era facile stare con me in quel momento, mi ha tenuto la mano come amico. Poi a un certo punto... Mi fa sentire piccola. Sto vivendo un sogno. E voi non mi svegliate".