Stefano e Belen, incontro ghiacciato in aeroporto: lei tira dritto e non lo saluta

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è gelo. I due si sono incontrati in aeroporto a Milano, lei di ritorno da Ibiza e lui ad aspettare il figlio Santiago per qualche giorno di vacanza insieme: c'è un video, diffuso da Very Inutil People, che sta facendo il giro del web e mostra la showgirl tirare dritto davanti all'ex marito.

Le immagini parlano chiaro. Il conduttore di 'Made in Sud' aspetta il figlio davanti al gate, all'arrivo Santiago, appena lo vede, gli corre incontro, felice di rivederlo. De Martino ruota su se stesso abbracciando il figlio, poi saluta Mattia Ferrari, lo stylist amico di Belen. La showgirl argentina, qualche passo indietro e scura in viso, appena si avvicina ruota attorno e nel momento in cui Stefano - con intelligenza e buon senso davanti al figlio - gli tende la mano per salutarla, lei sfila dritto.

I rapporti tra loro sono tutt'altro che distesi, ma sembra Belen - almeno da questo video - a mostrarsi rigida e distaccata, anche davanti al figlio. E pensare che l'estate scorsa si parlava solo del loro grande amore rinato...