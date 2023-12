Belen: "Stefano aveva 12 amanti. Ricoverata in clinica, stavo morendo"

Belen è tornata in tv. Dopo mesi di assenza la showgirl argentina ha scelto il salotto dell'amica Mara Venier per raccontarsi al pubblico, informato sulle vicende della sua vita pubblica e privata dai social e dalle indiscrezioni che sempre la rendono protagonista delle cronache rosa e televisive.

Lunga l'amicizia che lega Belen a Mara Venier: "Non l'avrei fatto da nessuna altra parte", ha assicurato Belen pronta a raccontarsi in un lungo percorso "di pancia". "Ho bisogno di essere protetta. Me ne sono accorta. Perché sono sempre stata molto caparbia" ha esordito raccontando della sua infanzia "meravigliosa" in Argentina. Poi a 18 anni la decisione di lasciare la sua famiglia: "Sono arrivata in Italia che avevo in tasca 180 euro. I miei mi avevano dato tanto soldi, ma con l'inflazione erano diventati 180 euro. Sono arrivata a Bologna e da lì a Riccione, facevo la ragazza immagine in discoteca e la modella. Ero una sognatrice, come sono ancora oggi". Determinante il supporto della famiglia e soprattutto dei genitori: del padre, prima di tutto. "I suoi dolori sono un argomento delicato", ha confidato senza voler entrare nel merito: "Ha una fragilità tale che ha voluto incontrare il dolore, lo ha ringraziato e ci ha fatto una bella 'ricetta'. Io quella ricetta l'ho assaggiata...". La madre, invece, Belen l'ha descritta come un pilastro, "tosta". Evidente la commozione quando un video ha raccolto le immagini più belle del suo passato con i fratelli: "Sono molto fortunata. Avere una famiglia così unita è un'ancora di salvezza. Senza loro sarebbe stato complicato".

I tradimenti di Stefano, la depressione, il ricovero

"I miei stanno insieme da 41 anni, per quello io insisto, credo nell'amore: faccio le stese cose e mi aspetto sempre un effetto diverso" ha detto Belen introducendo il capitolo sull'amore: "Anche sulla sedia a rotelle e con il catetere, io ci crederò sempre. Al primo posto c'è l'amore, al secondo il lavoro. E l'ho dimostrato. Avessi continuato a lavorare da Maria e alle Iene sarei stata un'irresponsabile. In quel momento lì non c'ero, ero smarrita. È stato l'anno più difficile della mia vita: sono caduta in basso che di più non si poteva".

Mara Venier ha ripercorso la storia di Belen con Stefano De Martino: lasciati la prima volta, i due sono tornati insieme dopo che Belen ha avuto una storia con Antonino Spinalbese e una figlia da lui, Luna Marì. "Tutti abbiamo sognato vedendo la famiglia ricomposta", ha detto Mara: "Poi è successo qualcosa...".

"L'amore è in salute e in malattia, il matrimonio lo è. Quando è arrivata la malattia, la depressione... Non pensavo mai che avrei avuto a che fare con lei. Mi sono sentita sola. Tradita nel profondo letteralmente e nella fiducia". Mara Venier ha ricordato le parole di Stefano a Belve: "Lui ha detto che il vostro matrimonio non è finito per un tradimento". "È vero, ma dopo un mese è iniziato", ha risposto Belen prima di entrare nei dettagli dei tradimenti subiti e di cui avrebbe avuto le prove. "C'è stato, ma non è finito con quello. Ho anche parlato con le signorine... Sono state carine, tutte quante, una decina. Dodici, precisamente", ha detto sorridendo: "Le ho chiamate e hanno ammesso. A un certo punto mi hanno anche invitato per un caffè. Lui saprà adesso", ha aggiunto. "Allora sono entrata in depressione, non uscivo più dalla stanza. Non respiravo più. Sono arrivata a pesare 49 chili, non aprivo più le finestre e non vedevo più la luce. Mentre accadeva tutto questo lui c'era ma non ha saputo aiutarmi, non sapeva essere marito. Perché non l'ha fatto? Perché non mi amava".

"Sono finita in clinica per venti giorni. Non riuscivo più a prendere peso. Mi sono guardata e ho detto 'stai morendo'", ha proseguito Belen emozionata: "Ho preso lo zainetto e sono andata. Mi sono trattata male, mi sono trascurata. Il motivo scatenante è stato lui", ha aggiunto ancora Belen confidando di aver poi preso la decisione di lasciarlo con una lettera scritta a mano.