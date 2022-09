Stefano De Martino e la dolcissima dichiarazione d'amore per il compleanno di Belen

Belen Rodriguez oggi compie 38 anni e non è passato molto prima che la conduttrice argentina rivecesse una bellissima dedica da parte del suo fidanzato ed ex marito Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici, oggi presentatore, infatti, ha omaggiato la sua compagna di vita ritrovata, nel giorno del suo compleanno, con un post su Instagram e una dolcissima dichiarazione d'amore che mostra quanto la coppia, dopo le crisi e gli alti e bassi degli ultimi anni, sia più innamorata che mai.

"Tanti Auguri Vita" ha scritto De Martino sul suo profilo Instagram per augurare alla mamma di suo figlio Santiago i suoi migliori auguri di compleanno e ha accompagnato la dedica con uno scatto sexy della Rodriguez in un campo di girasoli. Una dedica che Belen sembra aver apprezzato molto come i tantissimi fan della coppia che hanno sempre sperato in un loro ritorno di fiamma.

E non è un caso che, dopo le dolcissime parole di Stefano per Belen, nella sua ultima storia Instagram, la showgirl argentina sia apparsa negli studi di Tu si que vales, il programma tv che la vede come conduttrice e che sta registrando proprio in questi giorni, con in mano un mazzo di girasoli che sembra proprio sia arrivato dal suo ex marito, a oggi, innamoratissimo di lei. Ad accompagnare l'immagine solo una scritta "Tanti auguri a me" ma siamo sicuri che questo regalo abbia una sola firma, quella di Stefano che ha scelto quelli che sembrano essere i fiori preferiti della sua fidanzata. La coppia sembra proprio stia vivendo un momento d'oro e, solo pochi giorni fa, Belen aveva ripreso a rivolgersi a Stefano come "suo marito", due parole che racchiudono quanto il loro legame, se pur spezzato per qualche anno, sia tornato solido come non mai.