Belen e Stefano, finalmente il bacio: sono tornati (ufficialmente) ad essere una famiglia

Belen e Stefano. Da sei mesi a questa parte il loro amore ritrovato è sulla bocca di tutti. Sui social condividono contenuti, ma mai che li ritraggono insieme, anche se palesemente lo sono, nessun bacio, nessuna effusione particolare in pubblico. Questo almeno fino ad oggi: il settimanale Chi ha infatti ha pubblicato la prima foto di un loro bacio dopo anni.

La benedizione di Spinalbese e le fedi di nuovo al dito

I due sono andati con Santiago in montagna, in un agriturismo in provincia di Bergamo. L'unica assente la piccola Luna Marì che sicuramente era con il papà Antonino Spinalbese che dopo aver molto sofferto per la rottura con la showgirl adesso ha iniziato una nuova storia d'amore e ora è pronto a dare la sua "benedizione" alla coppia: "Spero che fra di loro a questo punto duri sempre, sarebbe un bene per i bambini".

Da ricordare un particolare che non è passato inosservato: Belen e Stefano hanno riniziato a portare la fede nuziale. Rodriguez già da marzo la sta sfoggiando all'anulare, mentre De Martino ha aspettato fino a poco fa, il 17 giugno, e non solo l'ha indossata ijn pubblico, ma in tv in occasione del programma "Uno come te - Trent'anni insieme" per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio.

Foto dal settimanale Chi