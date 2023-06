La vita sulla barca di Belen e Stefano, tra calici di vino e bambini

Lasciarsi cullare dalle onde del mare, dispersi nel blu accanto ai propri affetti più cari. Difficile immaginare qualcosa di più rilassante. Devono essere d'accordo Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che per festeggiare l'arrivo dell'estate hanno deciso di prendere la barca e andare al largo due giorni, insieme ai bambini. Un week end particolarmente rilassante per la showgirl e il conduttore, una vera e propria fuga dal mondo intorno alle coste del golfo di Napoli, possibilmente anche al riparo dai paparazzi.

Le giornate in barca scorrono via lente. Nessuno può disturbare la quiete della famigliola, isolata in mezzo al nulla: un momento di incredibile distensione se si pensa ai rapporti turbolenti che hanno segnato la storia d'amore dei due, legati ormai da dieci anni, ma capaci di lasciarsi e riprendersi più volte. Belen, sdraiata sui divanetti, legge un libro per staccare la mente dagli impegni professionali mentre Stefano, sempre più innamorato, la immortala in una foto. Poi lui si concede un tuffo e lei fa lo stesso, fotografano il fisico scultoreo del marito, forgiato da anni di danza e allenamenti in palestra. Altrettanto rilassati i bimbi. Santiago guarda l'orizzonte sedendosi a poppa, mentre la piccola Luna Mari - avuta due anni fa da Belen insieme all'ex compagno Antonino Spinalbese, parrucchiere a cui è stata legata per un anno durante la rottura con Stefano - si diverte a giocare in giro per la barca. Chissà se è la sua prima volta: tenerissima nel suo vestitino a fiori, sembra aver instaurato un rapporto bellissimo con Stefano. Un quadro di vita familiare a cui non si può augurare che di proseguire intatto.