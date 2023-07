Belen e Stefano, chi ha lasciato chi? Lei pubblica una canzone (che dice tutto)

"Crescere è rendersi conto / Che la vita non è come vorresti che fosse / Tutto è molto più complesso". È solo una delle frasi che troviamo nel brano "Rie Cuando Puedas, Llora Cuando Lo Necesites" di El Chojin feat. Luis Eduardo Aute, che è stata condivisa nella serata di ieri da Belen Rodriguez. Una canzone che ha attirato l'attenzione dei follower per via del momento che la showgirl argentina sta vivendo, segnata dall'ennesima rottura con l'ex marito Stefano De Martino. Ma chi ha lasciato chi, questa volta? Ebbene, proprio dal testo del brano, sembra emergere una verità che, fino a oggi, la presentatrice e il conduttore tenevano per sé.

Il titolo della canzone è chiaro dal principio: "Ridi quando puoi, piangi quando ne hai bisogno", significa letteralmente. Parole che sono specchio del momento di forte confusione vissuto da Belen, da dieci anni ormai innamorata del ballerino. Eppure questa volta sembra che sia stata proprio lei a essersi stancata della love story: non a caso, lei è stata la prima a essere pizzicata con un altro, ovvero Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano accanto a cui è stata fotografata. Ma andiamo avanti.

Il brano è un invito a essere onesti con se stessi. E sembra che sia proprio questo ciò che Belen vuole dire a se stessa. "Vale la pena fare quello che dovresti? Più volte di quanto vuoi davvero?", si legge in un verso. Parole eloquenti: a leggere questo passaggio, è chiaro che evidentemente era proprio la conduttrice a non provare più amore. "So che c'è sempre una via d'uscita /Ma sapendo che tutto andrà meglio / Non significa che mi sento un pezzo di mer*a". Insomma, nessun senso di colpa. Poi c'è una frase che parla di bugie da parte del partner: "Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo", dice ancora la canzone. Che Stefano le abbia nascosto qualcosa? In passato, lei lo ha spesso accusato di avere una passione spiccata per le donne...

Insomma, la vera novità di questa (ennesima) crisi, sarebbe che, per la prima volta, a decidere di chiudere sarebbe stata la showgirl. Fino a oggi infatti era sempre stato Stefano a decidere di allontanarsi dalla moglie. Certo, va precisato che per ora il condizionale è d'obbligo: nessuna delle due parti in causa ha al momento rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il brano sembra parlare chiaro. E anche le foto sembrano parlare chiaro: proprio una settimana fa Belen veniva immortalata dal settimanale Chi mentre si lasciava andare in atteggiamenti affettuosi assieme a Elio, che pare sia il suo nuovo compagno. Di tutta risposta, Stefano non l'avrebbe presa per niente bene ("Dicono che De Martino l'ha presa male e si è sentito tradito dalla famiglia di Belen", ha raccontato l'esperta di gossip Deianira Marzano, sebbene anche quest'indiscrezione è tutta da verificare) e sarebbe volato a Disneyland col figlio Santiago, avuto proprio dieci anni fa dalla moglie.