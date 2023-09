Belen e Stefano, gli amici smentiscono la crisi (ma lei sta con Elio): qual è la verità?

Arrivati quasi alla metà di settembre possiamo affermare senza alcun dubbio che l'affaire Belen-De Martino sia stato uno dei più grandi misteri di questa estate. E ancora non è stato risolto. Se a giugno i due si godevano i primi soli sullo yacht dello showman - tra Capri e Ponza - già i primi di luglio la tempesta stava per abbattersi fino a sparpagliare le loro tracce nel giro di poche settimane: lui nella sua Napoli, lei beccata al compleanno del cognato Ignazio Moser mano nella mano con un uomo 'misterioso'.

Sono bastati pochi giorni a scoprire che si trattava di Elio Lorenzoni, imprenditore di Brescia, 40enne, paparazzato in diverse occasioni con Belen in questi mesi. Fino all'ufficializzazione sui social, prima con delle foto ambigue che potevano anche far pensare che tra loro ci fosse solo un'amicizia - soprattutto guardando quella di 10 anni fa - poi con degli scatti inequivocabili, nell'ultimo post su Instagram, dove sono abbracciati in montagna - sorridenti e complici - prima del lancio con il parapendio.

La (finta) crisi con De Martino

Insomma, sembra proprio che Belen abbia voltato pagina e Stefano sia rimasto, ancora una volta, nel capitolo precedente. Questa è la narrazione della (ex) coppia. Qualcosa però non torna. Ci sono voci insistenti che vorrebbero i due ancora innamorati e vicini, eppure lei sta con un altro. Qual è la verità? L'informatissimo Dandolo spiffera su Oggi: "Chi ben conosce Belen e Stefano sostiene che tra i due l'amore, benché altalenante, non sia al capolinea. I più maliziosi propendono addirittura per una studiata strategia mediatica tesa ad aumentare la visibilità di entrambi, considerato che le loro quotazioni sul mercato della tv sono in ribasso". Bisognerà aspettare i palinsesti invernali, allora, per scoprire chi aveva ragione.