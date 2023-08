Belen e Stefano in crisi, interviene Maria De Filippi: "Farà di tutto per farli riconciliare"

Quanto Maria De Filippi sia legata da un grande affetto a Stefano De Martino e Belen Rodriguez è noto da tempo. Fu proprio durante una edizione di Amici che tra la showgirl e l'allora ballerino del programma che i due si conobbero per la prima volta, scoprendo una sintonia che indusse lui a lasciare l'allora fidanzata Emma Marrone e poi a far nascere una storia d'amore sfociata nella nascita del figlio Santiago e nel matrimonio. Oggi i due, tornati insieme per la terza volta, si raccontano di nuovo lontani e addirittura definitivamente lasciati con l'ombra di un altro uomo nella vita di lei e i sospetti di un tradimento da parte lui.

Quale sia la verità dietro l'ennesima crisi ancora non è dato sapere: la situazione, al momento, si racconta attraverso indiscrezioni che nessuno ha intenzione, almeno per ora, di spiegare. E sempre nell'ambito dei rumor che li riguardano, spunta adesso anche la voce di chi è certo che Maria De Filippi potrebbe intervenire per cercare di riappacificare i suoi due amici.

Maria De Filippi tra Stefano e Belen

A fare il nome di Maria De Filippi è stato un autore televisivo che, senza far conoscere il suo nome, ha assicurato al settimanale Nuovo che ci sarebbe proprio il suo in una possibile riconciliazione: "Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare" le parole riportate a proposito della conduttrice che, in occasioni precedenti, aveva parlato della coppia.

"Con lui ho un ottimo rapporto. So com'è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi" commentò affettuosamente la conduttrice due anni fa parlando di Stefano nel pieno dell'altra lunga separazione della coppia. Quanto a Belen, volto di Tu sì che vales fino alla scorsa stagione: "Lei ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po' bambina nel cuore" aveva detto: "A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne". E a proposito di quell'allontanamento che poi si concluse effettivamente con una riappacificazione: "Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai..." pronosticò Maria De Filippi che chissà se, effettivamente, anche stavolta non porti loro fortuna per una ritrovata serenità.