Andrea Delogu e quel "Ti voglio bene" a Stefano che non è andato giù a Belen

Che Belen Rodriguez fosse gelosa di Stefano De Martino è sempre stato noto a tutti e che la showgirl argentina non amasse per niente la palese sintonia tra il suo fidanzato e la collega Andrea Delogu è ormai cosa certa. Stefano, infatti, ha passato l'estate insieme ad Andrea alla conduzione del Tim Summer Hits su Rai 2 e, la grande complicità tra i due conduttori è saltata subito all'occhio di tutti tanto che si è anche arrivati a parlare di un flirt tra i due. Gossip che non ha reso per nulla contenta Belen che, gelosissima del suo Stefano, sembra averlo voluto rimettere in riga fin da subito. La stessa Andrea, in un'intervista, aveva dichiarato che sia lei che Stefano, soliti alle battutine e scherzi continui sia in pubblico che in privato, si erano dovuti trattenere perché altrimenti, la loro intesa, sarebbe potuta essere scambiata per qualcos'altro e scatenare il chiacchiericcio online.

Ma se le acque sembravano essersi calmate sulla questione Delogu-De Martino-Rodriguez, a farle tornare irrequiete è stato un twitt di Andrea che, in occasione della fine del Tim Summer Hits 2022, ha voluto dichiarare a tutto il bene che vuole a Stefano e sottolineare quanto quest'esperienza condivisa con l'ex ballerino di Amici su Rai 2 sia stata divertente e meravigliosa.

"Quanto bene e quanto è stato divertentone tutto" ha scritto Andrea, che attualmente è fidanzata con un ragazzo 17 anni più giovane di lei, aggiungendo anche un cuoricino e taggando il suo collega De Martino.

La cosa non sarebbe andata giù a Belen che proprio di recente aveva dichiarato, rivolgendosi a una innominata "vispa" collega di Stefano (molto probabilmente Andrea secondo le indiscrezioni), di stare alla larga dal suo fidanzato. E dopo questa "dichiarazione d'amore" della Delogu, la showgirl argentina sarebbe andata su tutte le furie e a dimostrazione del gelo tra le due donne ci sarebbe anche il fatto che le due non si sono mai seguite sui social e non abbiano mai stretto un rapporto di amicizia nonostante il forte legame tra De Martino e Andrea.