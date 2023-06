Stefano e Belen zii: svelato il sesso e il nome del bebè

Stefano De Martino e Belen Rodriguez diventeranno zii. La sorella dell'ex ballerino, Adelaide de Martino, è incinta e insieme al compagno, Diego Di Domenico, hanno organizzato un gender reveal party per scoprire il sesso del bebè.

Dai contenuti condivisi dai futuri genitori non è possibile capire che fosse presente alla festa, ma al video condiviso da Adelaide c'è il mi piace di Belen, la futura zia, non c'è traccia invece di Stefano. Adelaide e Diego erano bendati, seduti uno di fronte all'altra e dovevano prendere della tinta da una tavolozza per sporcarsi abiti e viso. Solo quando hanno avuto il via libera per scoprire gli occhi hanno scoperto il sesso: sarà un maschietto. La coppia ha già scelto anche il nome: Mattia.

La coppia ha deciso di condividere il video di quel momento su Instagram: "Abbiamo deciso di condividere con voi questo momento. Un momento dove il cuore era a mille e l’emozione non si può spiegare!". Adelaide, 28 anni, aveva annunciato la gravidanza il 14 maggio, in occasione della Festa della mamma. Sia per Stefano sia per Belen si tratta del primo nipote, sarà quindi una grande gioia l'arrivo di Mattia nelle loro vite.