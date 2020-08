Belen e Stefano, piovono critiche su Ilenia Lazzarin. Lei: “Mai messo bocca sulla loro relazione”

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a suscitare i commenti dei fan della ormai ex coppia. La showgirl e il conduttore stanno trascorrendo lontani l’uno dall’altra questa calda estate 2020, spegnendo così qualsiasi speranza di riappacificazione nei follower che scrutano le loro giornate dalla vetrina dei social. E proprio su Instagram si è consumata una polemica che ha posto al centro delle critiche l'attrice Ilenia Lazzarin, rea di aver commentato una foto di Belen tirando in ballo l’ex marito.

“De Martino è un folle”, aveva scritto l’interprete di Viola nella soap di Rai3 ‘Un posto al sole’ per indirizzare alla showgirl i suoi complimenti, definizione che però non è piaciuta ai fan del ballerino che le hanno rivolto critiche a cui l’attrice ha replicato in un’intervista a Super Guida Tv.

Belen e Stefano, Ilenia Lazzarin fa chiarezza: “Si è creato un putiferio inutilmente”

Finita al centro delle accuse, Ilenia Lazzarin ha precisato come il suo commento non fosse volto a offendere in alcun modo Stefano De Martino, né ad entrare nel merito di vicende personali, ma solo limitarsi a un complimento a Belen Rodriguez. “Si è creato un putiferio inutilmente. Volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza”, ha chiarito l’attrice: “Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica. Io non mi sono permessa di mettere bocca sulla loro relazione. De Martino l’ho incontrato una volta negli studi di Made in Sud ed è stato molto gentile. Lo stesso vale per Belen che ho incontrato ad una festa. Penso che prima di chiudere un matrimonio una donna ponderi saggiamente la sua decisione”.

Più chiara di così…