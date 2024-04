Belen e Stefano insieme dopo mesi di tensioni: le foto con il figlio Santiago

Esattamente 4 mesi fa i social e le tv continuavano a commentare le dichiarazioni clamorose che Belen Rodriguez aveva rilasciato a Mara Venier durante Domenica In. I tradimenti subiti dall'allora marito Stefano De Martino, le sofferenze che aveva patito in quel periodo e pure la replica che il diretto interessato infilò nel dialogo con Fabio Fazio poco dopo quelle della ex, diventarono dettagli che parevano ufficializzare una volta per tutte - e nel modo più drastico - la parola fine a ogni tipo di rapporto tra i due, al netto del legame eterno per il loro figlio Santiago.

Ma il tempo, evidentemente, ha cambiato anche i contorni di una rottura apparentemente senza rimedio. E proprio per l'amore immenso verso il loro bambino che il 9 aprile compirà 11 anni, Belen e Stefano si sono ritrovati insieme, felici e sorridenti come non si vedevano da tempo. A pubblicare le foto che raccontano di una bella serenità ritrovata è il settimanale Gente che mostra la showgirl entrare nella casa milanese dell'ex marito e uscire insieme a lui dopo circa un'ora per andare a prendere Santi da scuola. Tutti e tre sono stati ripresi di nuovo in altre immagini, testimonianza di un riavvicinamento che sembra aver superato ogni forma di rancore o risentimento.

"Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri" aveva detto di recente il conduttore parlando della madre di suo figlio che, dal canto suo, dopo le bordate lanciate in diretta su Rai 1 non aveva più fatto alcun riferimento al suo ex, oggi raffigurato con il sorriso accanto a lei durante una passeggiata a tre. A riprova di una pace che sembra proprio aver inaugurato un periodo di grande serenità per Belen, riconciliata anche con il padre della sua seconda figlia Antonino Spinalbese con cui ultimamente non erano mancate reciproche accuse anche molto pesanti.