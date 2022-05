"La mia lasagna gli piace di più di altre": la provocazione di Belen su Stefano

"Ci sono cascata di nuovo", così, parafrasando Achille Lauro, potremmo raccontare lo scambio di battute piccanti che sono andate in onda ieri sera su Italia 1 durante Le Iene. Esattamente com'era successo circa un mese fa quando Belen Rodriguez si era messa a leggere, e poi rispondere, ad alcuni tweet di utenti con un debole per Stefano De Martino ieri sera si è trovata a parlare di lasagna.

Come dimenticare Stefano che invecchia come il vino buono e la provocazione di Rodriguez: "Vuoi assaggiare Stefano? Dici che invecchia bene come il vino, sì è verissimo. Vabbè dai, diciamo che forse in futuro potresti anche assaggiarlo, perché tanto tra un po’ forse ci lasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi in quel caso potresti anche essere una scelta di De Martino".

Ieri sera dal vino siamo passati al cibo e infatti il tweet in questione citava due pietanze: "Sappiamo benissimo tutti che la minestra riscaldata non è una buona cosa. E quindi mi viene da dirti: cara Belen Rodriguez scansati che ci penso io a dare la mia lasagna a Stefano De Martino". Ovviamente Belen non poteva non rispondere e così è stato servito il momento food porn della serata: "In realtà mi sono già scansata parecchie volte, ma la lasagna di nessun’altra gli è piaciuta abbastanza".