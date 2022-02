Belen mai così schietta: "Con Stefano ci rivediamo. Il lavoro? Sono sempre stata una iena"

E' un momento di transizione per Belen Rodriguez. Sia dal punto di vista professionale che personale. Mentre il lavoro trova nuove strade come la conduzione delle Iene al fianco di Teo Mammucari, l'amore ritrova invece vecchi percorsi, come la (ri)frequentazione di Stefano De Martino, ex marito da cui la showgirl ha avuto il primo figlio Santiago. Il tutto a circa sette mesi dalla nascita della seconda figlia, Luna, nata dall'amore per Antonino Spinalbese, giovane haristylist con cui è già finita.

Chi è Belen oggi, al di là di quello che raccontano i giornali? E' una donna che mette se stessa al primo posto. "In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo", spiega al Corriere della Sera, con cui affronta temi privati e lavorativi mettendo in gioco una schiettezza che da tempo preservava per amore di privacy.

L'amore sembra essere di nuovo Stefano: "Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità", dice oggi per la prima volta, rompendo il silenzio sulle tante paparazzate collezionate dalla coppia in queste settimane. "Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena".

Parafrasando poi il titolo della nuova trasmissione che condurrà, ovvero le Iene, e di fronte alla domanda se lei si sente un po' iena, Belen risponde senza filtri: "Nella vita privata lo sono diventata per le bastonate che ho preso.Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze".