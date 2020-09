"Si vede che ti manca Stefano", ma Belen non ci sta e sbotta ad una ragazza

La ferita per l'addio a Stefano De Martino è ancora fresca. Guai dunque a provocare Belen Rodriguez sulla questione, perché il rischio è quello di ricevere in risposta una reazione tutt'altro che morbida. Lo dimostra l'ultimo episodio di cui si è resa protagonista in queste ore la showgirl argentina. Ma andiamo con ordine.

La lite con la fan

È di ieri un video pubblicato sui social da Belen, in cui è raccontata le festa che gli amici e i familiari le hanno organizzato per il compleanno. Un momento di grande gioia in cui lasciarsi finalmente alle spalle le delusioni e a cui ha partecipato anche la nuova fiamma Antonino Spinalbese, un hair stylist. Ebbene, proprio in calce a questa clip, una ragazza ha ben pensato di lasciare un commento riferito a Stefano. "I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede", ha scritto. Non l'avesse mai fatto. La replica della modella è al veleno: "Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!".

Insomma Belen vuole lasciare intendere che oggi ha voltato pagina, ma allo stesso tempo la sua reazione sembra suggerire che non è ancora pronta a trattare con indifferenza le questioni che riguardano l'ex marito. Uno stato d'animo comprensibile: la storia è stata lunga e turbolenta, segnata da sette anni insieme, un ritorno di fiamma e un figlio, Santiago, ma soprattutto dal chiacchiericcio sulla rottura arrivata dopo il lockdown, quando si è parlato di una presunta relazione clandestina di Stefano con la conduttrice Alessia Marcuzzi (presto smentita...).