Belen, Stefano e Luna Marì: la prima volta da "famiglia allargata" | VIDEO

Prime giornate di primavera. E prima uscita pubblica da famiglia allargata per Belen e Stefano De Martino, immortalati a Milano alle prese con una passeggiata insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Marì, avuta quasi un anno fa dalla showgirl argentina con l'ex compagno Antonino Spinalbese. Momenti di spensieratezza che arrivano a confermare come la coppia abbia tutte le intenzioni di ricominciare in maniera solida una storia d'amore. O perlomeno di riprovarci.

Nella clip, condivisa sul profilo del sito di gossip Whoopsee, Belen viene immortalata mentre, in abiti casual, spinge il passeggino accanto al figlio Santiago, che si diverte a guardare nella carrozzina. Nella carrozzina, appunto, c'è la piccola Luna Marì, avuta a luglio da Belen. Sotto braccio, invece, Santiago, 9 anni, ha un pallone da basket: è proprio con papà Stefano che si divertirà a fare qualche tiro al canestro.

In un secondo momento, Stefano è salito in casa di Belen e, proprio lì, ha atteso che la compagna (o ex?) tornasse dal parco con i bimbi. Va precisato che però l'attuale giudice di Amici non appare al parco - è probabile che i paparazzi non abbiano fatto in tempo a riprenderlo - ma compare solamente dentro al portone di casa di Belu, forse nel tentativo (fallito) di celarsi dagli occhi indiscreti. Che però tra i due sia tornato feeling è stato confermato da De Martino stesso nel corso di un'intervista rilasciata a Domenica In la scorsa settimana quando, incalzato su Belen, ha risposto: "Sono molto felice".

Insomma, Stefano e Belen sono definitivamente protagonisti del loro terzo ritorno di fiamma. E ogni paparazzata è conferma. Dopo la crisi scoppiata nel corso del primo lockdown, a cui è seguita una rottura, i due sembrano avere tutte le intenzioni di fare coppia. Se però Stefano in questi mesi non ha avuto alcuna nuova love story, Belen è diventata appunto mamma per la seconda volta di Luna Marì, nata dall'amore per Antonino, ex hairstylist con cui ha avuto una storia per circa un anno e mezzo. Poi il ritorno tra le braccia si Stefano. Stavolta per sempre?