Belen malinconica, la citazione che descrive la crisi (e non solo) con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ama leggere, spesso nelle sue storie pubblica estratti delle pagine che sta sfogliando, ogni tanto sottolinea le frasi che più la colpiscono. Non è quindi insolito vedere copertine di libri sul suo profilo social, ma in questi giorni, in cui la presunta rottura tra lei e Stefano De Martino è praticamente sulla bocca di tutti, ogni singolo dettaglio si trasforma in un indizio.

Le canzoni diventano messaggi d'amore, o di delusione, le didascalie delle comunicazioni in codice e anche l'intervento della madre di lei, Veronica Cozzani, può celare un doppio significato. Per questo motivo la foto di una pagina di un libro che la conduttrice ha condiviso poche ore fa assume un retrogusto di disillusione amorosa.

Belen ha fotografato l'esergo di un libro (ovvero la pagina con la citazione che si trova proprio prima dell'inizio del libro stesso) che cita un passaggio di Foglie del Giardino di Morya: "Ti chiederanno come si traversa la vita. Rispondi: come un abisso su una corda tesa. In bellezza, con cautela e oscillando". Un'immagine poetica dell'esistenza umana in cui ogni giorno dovrebbe essere visto come bello, anche se difficile, in cui anche se si cammina sempre ricercando l'equilibrio non si perde la strada. Forse questo è ciò che Belen si augura per la sua di vita? O forse per la sua relazione con Stefano De Martino e che quindi riescano a superare l'abisso insieme, anche se con cautela?