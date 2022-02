Belen e Stefano "beccati" insieme, ma il paparazzo è un amico. Il retroscena

Occhi puntati sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Occhi e obbiettivi dei paparazzi. Sì, ma quali paparazzi? Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, a fotografare la showgirl e il conduttore nel loro ritorno di fiamma, sarebbe proprio un amico di Stefano.

"Le foto in aeroporto, le foto sotto casa a notte fonda - si legge sulla piattaforma di gossip, in un articolo a firma di Giuseppe Candela - Due volponi del gossip consapevoli della possibilità di essere paparazzati. Le prime immagini sono state pubblicate dal sito Whoopsee di Franco Villa (amato in zona Chi che ha pubblicato la seconda parte delle immagini). Villa è legato a Stefano De Martino da una lunga amicizia, testimoniata sui social in diverse occasioni, nella sua agenzia lavorava Adelaide De Martino, sorella di Stefano.

Se la questione fosse confermata, farebbe senza dubbio storcere il naso a chi apprezzava l'autenticità della cose. Sebbene - va precisato - non ci sarebbe alcunché di sbagliato nel decidere di comunicare mediaticamente un amore. E di farlo comunicare attraverso gli scatti di un amico.

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano risale all'inzio del mese scorso. Almeno pubblicamente. I primi scatti a fare il giro della rete sono stati proprio quelli in aeroporto a Milano Malpensa, quando lui è andato a prenderla al ritorno da una vacanza in Sud America. Poi paparazzate varie per le strade di Milano, in un locale durante una festa. Quello che manca, al momento, è il primo bacio pubblico. Intanto Belu, diventata mamma sette mesi fa della piccola Luna, avuta dall'ormai ex compagno Antonino Spinalbese, ha confermato ufficialmente il ritorno di fiamma con De Martino, padre invece del primo figlio Santiago. Che, senza dubbio, sarà il più felice di questa riconciliazione.