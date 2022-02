Belen e Stefano, un weekend segreto di passione: le foto nel resort "beccate" dai paparazzi

Hanno ammesso di essersi rivisti, cercando però di ridimensionare le aspettative. Eccoli però Belen e Stefano, mentre vengono immortalati durante un weekend di passione a Brescia, in un meraviglioso resort. Sebbene infatti i due non vivano insieme, si ritagliano del tempo "a due" al riparo dai figli Santiago e Luna (avuto da lei con l'ex Antonino Spinalbese) e dai riflettori. Ma non dai paparazzi, a quanto pare.

Pizzicati nella struttura vicino la città lombarda, non lontana da Milano, dove vivono sia la conduttrice che il ballerino, Belu e Stefano vivono alcuni momenti di privacy, attimi in cui provare a ricostruire un amore terminato nel primo lockdown ma la cui complicità di fondo sembra andare avanti ormai da oltre dieci anni. "Momenti di gioia", li chiama lei quelli che vive con Stefano, mentre preferisce per ora vivere in casa solo insieme ai figli, senza procedere con una convivenza. Il loro legame, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, non finirà mai. E' fatto di conoscenza reciproca e affetto ed un figlio, ma anche di una attrazione fisica che è difficile possa spegnersi.

Ed eccoli infatti in accappatoio, tra abbracci, sorrisi ed un feeling palpabile ai flash dei fotografi. Tutt'intorno, il verde della natura, che sembra trasportarli fuori dal tempo e dalla morbosità dei pettegolezzi.

A che punto è il rapporto

Ma a che punto è il loro rapporto? Sembrerebbe in una fase di lenta ricostruzione. Lei si è lasciata da Antonino, con cui ha avuto la figlia Luna Marì appena otto mesi fa. Per Belu l'ex marito sembra insostituibile, sebbene in passato abbia nutrito sospetti su un presunto tradimento (senza avere prove certe). Lui, dal canto suo, sa che potrebbero tornare insieme e mai ha ufficializzato altre relazioni al di fuori della showgirl.