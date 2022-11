Belen: "Santiago dorme con me e Stefano"

Siparietto gossip ieri sera al Maurizio Costanzo Show. Belen Rodriguez, ospite del programma in onda su Canale 5, non solo ha parlato della sua carriera e della conduzione de Le Iene, ma ha anche aperto una parentesi sulla sua vita privata, svelando alcuni retroscena di famiglia.

Incalzata dal padrone di casa, che le ha chiesto come va con Stefano De Martino (dopo l'ennesimo ritorno di fiamma, ndr), la showgirl si è messa in gioco con ironia: "Chi? Ah sì, me lo ricordo vagamente. Ho capito chi è. Tutto bene, a casa tutto bene". Belen ha poi fatto sapere che è in programma un viaggio nella sua Argentina: "Non ci vado da un po'. Volevo andarci per capodanno ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso".

Una volta iniziate le confidenze, Belen ha parlato anche del figlio Santiago, di 9 anni: "Ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi". Santi - così lo chiamano mamma e papà - è felice di rivederli insieme dopo tanti tira e molla: "Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti. Per bene però". Stefano e Belen sono tornati a vivere insieme a Milano, ma è di qualche settimana fa la notizia dell'acquisto di una villa di lusso a Napoli da parte di De Martino. La coppia vorrebbe trasferirsi a vivere qui, nonostante gli impegni di lavoro li portano comunque spesso a spostarsi. La casa a Posillipo, con accesso diretto al mare, sarebbe il loro buen retiro.