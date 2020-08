Simona Ventura su Belen e la crisi con Stefano: “Il suo uomo non è ancora arrivato. Lei piace perché soffre”

Trincerati dietro il più assoluto silenzio sulle loro questioni sentimentali, Belen e Stefano continuano a trascorrere lontani le vacanze scandite dalle cronache rosa che li raccontano ormai come definitivamente separati. Dei protagonisti del gossip più discusso dell’estate 2020 parla adesso Simona Ventura, molto vicina alla ex coppia e soprattutto alla showgirl argentina che contribuì a lanciare verso il picco della notorietà quando fu concorrente dell’Isola dei Famosi da lei condotta su Rai Due nel lontano 2009.

Secondo la conduttrice, il ritorno di fiamma tra i due è improbabile: “Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato”, ha affermato Super Simo, certa della forza e determinazione della showgirl: “Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza”.

Maria De Filippi sulla crisi tra Stefano e Belen

A pensarla diversamente da Simona Ventura è Maria De Filippi che, forte della conoscenza con il ballerino, non ha escluso il ritorno di fiamma tra lui e Belen: “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere”, il pensiero della conduttrice: “Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

Sul ritorno di fiamma, dunque, appare difficile fare pronostici… Certo è che, al momento, Belen pare intenzionata al più definitivo degli addii.