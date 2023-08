Ombre su Belen e Stefano: "La crisi è tutta una strategia". Adesso gli amici spifferano tutto

L'estate 2023 finirà con i nomi di Belen e Stefano incontrastati protagonisti del gossip. L'allontanamento poi raccontato come ennesima crisi nera, la separazione di fatto testimoniata dai contenuti social che li hanno mostrati in vacanza lontanissimi, le indiscrezioni che hanno riportato presunti tradimenti reciproci continuano a tingere di rosa le cronache a cui loro stessi, più o meno volentieri, contribuiscono con frasi enigmatiche, foto significative, allusioni in curiosi formati video. L'ultimo è arrivato nelle scorse ore sull'account Instagram di lei che ha indirizzato una chiara frecciata alle ipotizzate scappatelle di lui rappresentate da un gruppo di sette cervi con le corna alte e ramificate... Una tacita conferma delle rivelazioni di Fabrizio Corona? Immaginarlo è facile, ma nessuna parola in merito è arrivata da parte di Belen che, anche così, rinfocola il già scoppiettante fuoco del pettegolezzo.

Ma in tutto questo baccano di indizi e sospetti che vanno nella direzione di una rottura ormai certa, ecco spuntare una voce fuori dal coro che avverte come la situazione potrebbe essere un'altra. Il settimanale Oggi riporta così la versione di persone vicine a Belen e Stefano che, contrariamente alle apparenze, assicurano la solidità del loro rapporto e fanno intendere si tratti di una "strategia mediatica attuata dalla coppia e" - si legge sul magazine a firma Alberto Dandolo - "finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario". A tal proposito, ancora, si ricorda che Belen non tornerà con Tu sì que vales ed è fuori dalle Iene e che De Martino non è stato confermato come conduttore di alcuni format di Rai2, rete di cui lo scorso anno era uno dei volti simbolo con ben quattro programmi.

Queste le novità che si aggiungono alla telenovela del momento a cui la parola fine sapranno metterla solo i diretti interessati, se avranno voglia di farlo.