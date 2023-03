Belen tradita da Stefano? "Gli ho spezzato le ossa più di una volta"

Belen Rodriguez si è raccontata a Le Iene - Inside, spin off del programma di Italia 1, nell'intervista che ha avuto come tema l'amore. Inevitabile il riferimento a Stefano De Martino, il padre del suo primogenito Santiago con cui è tornata da qualche mese dopo la parentesi di Antonino Spinalbese. Protagonisti del gossip che spesso ha raccontato dei loro alti e bassi, di rotture e ritorni di fiamma, la showgirl e il conduttore oggi vivono un momento sereno. Belen, tuttavia, incalzata dalle domande di Nina Palmieri, ha rimarcato qualche dettaglio sul temperamento del marito, lasciando intendere come effettivamente ci siano stati alti e bassi nella loro vita privata lontana dalle telecamere e dai social.

"Tuo marito è birichino?", la domanda rivolta alla showgirl; "Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!", è stata la sua risposta. Come lo tiene a bada? "Non lo tengo a bada" ha aggiunto ancora, riferendo con un pizzico di ironia che "le ossa gliele ho spezzate più di una volta". Nessun riferimento esplicito a ipotetici tradimenti reciproci, solo una considerazione sul tema dell'amore in generale: "L'amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio", ha spiegato Belen che sulla monogamia ha le idee ben chiare: "A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un'idea".

Oggi Belen e Stefano sono di nuovo felici insieme alla loro famiglia composta da Santiago e da Luna Marì, la figlia che lei ha avuto da Antonino Spinalbese di cui il conduttore ha detto di sentirsi come uno zio. Di recente si era parlato di un allontanamento, smentito poi da una foto social che, senza dare adito alle indiscrezioni, semplicemente si è limitata a mostrare la loro vicinanza.

(Di seguito Le Iene presentano Inside: L'amore. Domenica 26 marzo 2023)