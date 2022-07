Belen e Stefano in love: le foto della romantica vacanza in barca (dedicata a Santiago)

Un weekend all'insegna dell'amore ritrovato e vissuto con la stessa intensità dei primi giorni: questo hanno mostrato Belen e Stefano nelle ultime storie Insagram, una spensierata giornata trascorsa tra le Isole Ponziane a bordo della barca che più di qualsiasi altro luogo rappresenta un sentimento tornato a splendere alla luce del sole. Santiago, infatti, è il nome dello yacht dedicato al figlio della coppia che di nuovo, dopo un'estate passata lontani l'uno dall'altra, è ancora bellissima location di tenerezze e premure reciproche condivise con i follower.

Un pranzo per due, baci scambiati nella penombra e uno splendido tramonto da ammirare insieme a bordo hanno mostrato l'affiatamento della coppia tornata a vivere con serenità un altro capitolo della loro storia, ormai acclarata da reciproche dichiarazioni che fanno la felicità dei fan da sempre certi di un legame indissolubile nonostante le separazioni. "Credo ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro" diceva tempo fa Stefano, ormai affezionato anche alla figlia che Belen ha avuto un anno fa dall'ex compagno Antonino Spinalbese: "È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio".

(Clicca se non vedi le foto)

Stefano: "Il matrimonio? Il mio lo rifarei"

Il ritorno di fiamma di Stefano e Belen conferma come per loro si tratterà di una estate formato famiglia. E chissà se i prossimi mesi porteranno una bella notizia... La showgirl, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di avere un terzo figlio e ora il desiderio potrebbe realizzarsi. Il loro lagame, tuttavia, non sarà comunque sancito da nessun secondo matrimonio: "Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!" aveva detto il conduttore, forte del ricordo delle sue nozze con Belen ancora vivo, come il loro amore.