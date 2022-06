Belen e Stefano, weekend da sogno in famiglia allargata: le foto con Santiago e Luna

Un'incantevole dimora circondata dal verde e dal silenzio ha fatto da cornice al weekend che Belen e Stefano si sono concessi nell'inizio di un'estate che sancisce definitivamente il loro ritorno come coppia. Entrambi hanno condiviso sui social qualche nomento del soggiorno lontano dal caos cittadino, trascorso in una splendida villa dotata di ogni comfort e mostrata in un video che ha dato prova della bellezza del luogo. "A Summer place" ha scritto il conduttore a corredo del breve filmato; "Una casa che sa di casa", il commento della showgirl che la stessa clip ha pubblicato sul suo profilo Instagram, vetrina di un relax goduto in un contesto famigliare allargato, con Santiago e la piccola Luna Marì, nata a luglio 2021 dalla relazione con l'ex compagno Antonino Spinalbese.

Almeno per il momento, non è ancora arrivata alcuna foto che mostri tutti e quattro insieme Belen, Stefano, Santiago e Luna Marì, ma è evidente l'armonia raggiunta nel nuovo assetto che mostra ognuno felice di essere tra le persone che ama. Stefano che abbraccia il figlio, Belen che culla la sua Luna, Santi che, da bravo fratello maggiore, si prende cura della piccola: questi i particolari evidente negli scatti social, commentati con entusiasmo dai fan che hanno potuto prendere parte, seppur virtualmente, a qualche istante del loro eccezionale soggiorno.

Stefano: "Il matrimonio? Il mio lo rifarei"

Il ritorno di fiamma di Stefano e Belen è stato ormai ufficializzato da entrambi, ma nessun secondo matrimonio sancirà il passo che la coppia ha fatto per la terza volta dopo vari allontanamenti. Tuttavia, pensando al tema delle nozze trattato nel film che lo vede protagonista, Il giorno più bello, De Martino ha ammnesso di ricordare con gioia il suo. "Il mio lo rifarei" ha detto in un'intervistaa Vanity Fair, confidando anche di non amare molto le cerimonie nuziali: "Quando però mi invitano fortunatamente sono quasi sempre impegnato, diciamo che mando gli auguri. Con questo film sono a posto per i prossimi anni: ho vissuto lo stesso giorno per cinque settimane".