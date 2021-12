Stefano presenta il suo show, in "platea" c'è Belen: il gesto inaspettato

Un video inaspettato. Un siparietto che arriva inatteso a cinque mesi dalla nascita di Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. Potrebbe essere solamente un caso, oppure no: sta di fatto che ieri sera Belen Rodriguez era davanti alla tv a guardare Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre proprio mentre era ospite Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago. Solo un caso? Non è dato sapere. Di certo c'è che la showgirl ha scelto di immortalare il momento e condividerlo sui social, tanto che secondo qualcuno sarebbe da intendersi come messaggio bene augurante per la partenza del nuovo programma del ballerino, ovvero il Bar Stella.

Era dall'anno scorso che Belen non faceva alcun riferimento a Stefano. Dopo la fine della relazione col ballerino, arrivata in tempi di lockdown, la modella argentina si è rifatta una vita accanto ad Antonino, hairstylist 25enne con cui però sarebbe entrata presto in crisi (tanto che ora, stando ai pettegolezzi, i due si sarebbero già lasciati). E' per questo che il video pubblicato ieri sembra caricarsi di nuovi significati: Belu si è immortalata sul letto di casa, mentre guarda il tal di Rai Tre in tv e mette a dormire la secondogenita Luna Marì. Un siparietto in cui, com'è prevedibile, manca Spinalbese. Di cui, va precisato, non v'è traccia da tempo sui social di Belen.

Stefano e l'amore con Belen: "Avvilente essere solo l'ombra di qualcun altro"

Proprio di recente Stefano era tornato a parlare dell'ex moglie. "A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro - ha detto a proposito della fama di cui godeva all'epoca Belen, letteralmente all'apice della sua carriera - Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belen” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così".

Ricordiamo che è stato Stefano a decidere di lasciare Belen l'anno scorso. Una decisione arrivata a sette anni dall'inizio di una storia d'amore piuttosto turbolenta, già segnata da una separazione lunga un paio d'anni. Il ritorno di fiamma ha retto appena un anno. Poi, l'estate successiva al "benservito" di Stefano, Belen ha conosciuto Antonino, parrucchiere arrivato in sostituzione del suo hairstylist personale, ed è stato subito amore. Con altrettanta velocità, però, il sentimento sarebbe sfumato.

Bar Stella è il nuovo show di Stefano De Martino

Stefano, invece, dal canto suo non ha più ufficializzato alcuna love story. La sua vita è tutta incentrata sul lavoro, tanto che presto sarà in onda con la sua nuova trasmissione, il Bar Stella appunto. Il primo appuntamento con il programma, in onda in seconda serata su Rai Due, a a partire dal 28 dicembre e per quattro puntate. Sempre più showman, sempre meno uomo di cronaca rosa, De Martino porterà in tv le atmosfere del bar in cui lavorava il nonno quando lui era piccolino: spazio popolato da volti che raccontano l'Italia, tra vizi e virtù.