Belen fa sul serio e presenta la ‘suocera’: il video del party in famiglia

Mentre i follower aspettano che da un momento all’altro arrivi la conferma della chiacchieratissima dolce attesa, Belen Rodruguez condivide sui social i momenti di una nuova e serena quotidianità vissuta accanto al fidanzato Antonino Spinalbese. Ieri l’hairtylist ha compiuto 26 anni e la festa di compleanno organizzata in famiglia per lui è stata l’occasione per presentare ai fan la ‘suocera’, ripresa accanto al figlio durante il coro di buon compleanno intonato per lui.

“Dai un bacio a mamma!” è l’esortazione che la showgirl rivolge al fidanzato nel filmato condiviso tra le storie Instagram, vetrina di una storia d’amore sempre più solida e sostenuta da parenti e amici parte di una famiglia affiatatissima.

(Di seguito le storie Instagram pubblicate da Belen)

Belen, la dedica al fidanzato per il compleanno: "Sei l'anima più bella che abbia mai incontrato"

E proprio in occasione del compleanno di Antonino, Belen ha rivolto al fidanzato una dedica risuonata come autentica dichiarazione d’amore. “Sei l'anima piu? bella che abbia mai incontrato, e ringraziero? Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade”, ha scritto in calce a una foto di coppia la showgirl, ancora trincerata nel silenzio rispetto alla conferma della gravidanza. Le ultime indiscrezioni parlano di una bimba in arrivo e anche del possibile nome scelto per lei, ma al momento nulla è confermato.