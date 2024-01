Tempesta in Argentina, Belen: "Persone bloccate in casa, un disastro". I video

È un video ben diverso dai soliti quello che Belen ha postato poco fa su Instagram. In questi giorni la showgirl si trova in Argentina, sua terra d'origine, insieme a tutta la famiglia Rodriguez, al fidanzato Elio Lorenzoni e ai figli Santiago e Luna Marì, nati rispettivamente dalle relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Dai luoghi che hanno fatto da sfondo alla sua infanzia Belen sta condividendo alcuni momenti di serena vita quotidiana insieme ai suoi cari, interrotti adesso dalle immagini che mostrano una violenta tempesta in corso. "Tempesta di fulmini a Reta", ha scritto Belen a corredo del video che la mostra intenta a spazzare l'acqua che ha invaso gli spazi della villa situata a Reta, appunto, località vicino Buenos Aires. "Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene", ha precisato ancora per tranquillizzare i follower che stanno chiedendo notizie. "Se si allaga tutto di nuovo non possiamo ripartire, sono preoccupata.. Che putiferio", un altro commento di Belen a corredo di un secondo video postato nelle storie Instagram.

Di seguito il video di Belen

Il viaggio in Argentina e le stoccate ai suoi ex

Belen è partita per l'Argentina lo scorso 27 dicembre. Il viaggio della showgirl è stato preceduto e accompagnato da qualche malumore nei confronti dei suoi ex compagni per diverse ragioni. Verso Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, per via della contrarietà dell'uomo a portare la bambina con sé durante le feste di fine anno, e verso l'ex marito Stefano De Martino, tornato al centro delle sue esternazioni social dopo quelle rilasciate a Domenica In. A chi le ha chiesto se davvero il conduttore abbia avuto una relazione con Alessia Marcuzzi, Belen ha confermato di sì proprio in questi giorni, scatenando il gossip sul quale né lui né la collega hanno replicato in alcun modo. Almeno per ora.